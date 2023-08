Martin Walser und Jakob Augstein die Vater-Sohn-Gespräche in "Das Leben wortwörtlich" Buch jetzt als Prämie im Vorzugsabo sichern, nur €29,90/2 Monate

e beenden.In einem kürzlich in der FAZ erschienenen Beitrag nimmt Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) die Wissenschaft nun aber in ungewohnter Deutlichkeit politisch in die Pflicht. Unter dem Motto „Unsere Forschung vor China schützen“ kündigt sie eine „Zeitenwende“ auch für die deutsche Wissenschaft an. Die systemische Rivalität mit China mache es erforderlich, „das hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit mit unseren sicherheitspolitischen Interessen in Einklang“ zu bringen. Auf dem Prüfstand stehen einerseits die Kooperationsbeziehungen der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, andererseits aber auch die Grundlagenforschung, deren „Dual-Use-Aspekte“ im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit für die militärische Forschung „mitgedacht“ werden müssten.Künftig könnte es also sein, dass das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle öfters an den Toren der Unis klopft, um zu checken, was von dort entweder durch Gastwissenschaftler:innen oder über anderweitige Austauschbeziehungen nach China gelangt. Das „hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit“ könnte bald ans Gängelband westlicher sicherheitspolitischer Bedürfnisse genommen werden.Zu hinterfragen, so führt Stark-Watzinger ihre Agenda weiter aus, sei aber auch „die strikte Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung“, wobei sich erstere als moralisch überlegen betrachte. Richtig stellt sie fest, dass deren Grenzen ohnehin verschwimmen. Doch die Bundesrepublik sei nun – wie etwa in den USA oder in Israel – aufgefordert, „in einem zivil und militärisch geprägten Ökosystem Forschung in technologische Innovation umzusetzen“. Zur Disposition steht damit die sogar explizit genannte Zivilklausel, also die Selbstverpflichtung der Universitäten, nur für zivile Zwecke zu forschen. Sie war einmal Errungenschaft und Ausfluss der Demokratisierung der Wissenschaften seit den 1960er Jahren.Die Botschaft scheint auch bei den Großforschungseinrichtungen angekommen zu sein. In einem Interview erzählte der neue Chef der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Patrick Cramer, eine „hochrangige Politikerin“ sei kürzlich an ihn herangetreten und habe ihn gebeten, sich zum Umgang mit China zu äußern. Bis Jahresende will die MPG nun „Handlungsempfehlungen“ zu einem „kritisch-konstruktiven Dialog“ entwickeln. Die MPG als unabhängige Forschungsinstitution hat, wie die Historikerin Carola Sachse in einer gerade erschienenen Studie dargelegt hat, einmal die Türe nach China aufgestoßen und der deutschen Wirtschaftspolitik den Weg geebnet. Möglicherweise wird Wissenschaftsdiplomatie künftig anders buchstabiert.