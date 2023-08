Das 49-Euro-Ticket ändert nichts – es ist zu teuer

Der digitale Freitag Mit Lust am guten Argument Kostenlosen Probemonat sichern

Weniger Fahrgäste als vor CoronaNatürlich habe ich dem Busfahrer mit „Ja“ geantwortet, ich habe ein 49-Euro-Ticket, ich bin der typische der nur rund elf Millionen Inhaber: Ich lebe in der Stadt, besitze kein Auto, hatte schon zuvor eine Monatskarte, bezahlt vom Arbeitgeber, der dadurch eh einen steuerlichen Vorteil erlangt und dank dem 49-Euro-Ticket 17,90 Euro im Vergleich zu früher spart.Der Verkehrsforscher Andreas Knie hat in Deutschlandfunk wie Tagesthemen der Republik gerade den bitteren Erkenntnisstand in Sachen 49-Euro-Ticket verklickert: Es ist deswegen kaum jemand aus dem Auto aus- und in Zug, Bus oder Tram eingestiegen; die allermeisten Käufer hatten schon zuvor ein Abo, und es ist sicher gut, dass sie dafür nun weniger zahlen und ganz Deutschland befahren dürfen; doch den öffentlichen Personennahverkehr nutzen heute immer noch weniger Menschen als vor Beginn der Corona-Maßnahmen; wer nach 2019 ein Abo kündigte, ist jetzt oft dank 49-Euro-Ticket zurückgekehrt, daher die vermeldeten Fahrgast-Zuwachszahlen der Verkehrsbetriebe. Immerhin.Die Wissenschaft empfiehlt 29 Euro als PreisWissen Sie noch, wie viele Neun-Euro-Tickets in jenen drei engen, aber darum aufregenden Monaten des Jahres 2022 verkauft wurden? 62 Millionen. Gegenüber rund elf Millionen jetzt. Das 49-Euro-Ticket ist ein Flop, so praktisch es sich auch anfühlt, selbst damit zu fahren.Es ist einfach zu teuer. Die Wissenschaft kenne, so Knie, die magische Marke: 29 Euro – plus massive Investitionen in die Infrastruktur und „On-Demand“-Service zum nächsten Bahnhof im ländlichen Raum. Die Sparpartei FDP wird hier wohl kaum der Wissenschaft folgen.