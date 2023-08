Gesellschaften leben von gemeinsamer Sprache: Und wir?

12 Monate lesen, nur 9 bezahlen zum Geburtstag von F+ Geburtstagsangebot sichern

l: „protestierende Studierende“ und „verstorbene Drogengebrauchende“.All diese Teilöffentlichkeiten haben eins gemein: dass sich ihre Gruppen als Opfer von Diskriminierung verstehen und aus dieser Position heraus Ansprüche an die Gesellschaft formulieren. In der LGBTQ-Community ist das so, bei Feministinnen wie auch unter PoC (in Deutschland lebende People of Color). Wenn nun jede dieser Minderheiten für sich vom Staat besondere Rechte erhält, eine Quote etwa, dürfte das gesellschaftliche Leben bald lahmgelegt sein. Tatsächlich haben die identitätspolitischen Debatten der letzten Jahre den Kapitalismus nicht ins Wanken gebracht, offensichtlich aber dazu beigetragen, dass die Gesellschaft heute kaum noch in der Lage ist, die zentralen Themen miteinander auszuhandeln.Das öffentlich Sagbare wird nach rechts verschobenEgal ob Klimakrise, Flüchtlinge oder der Ukraine-Krieg – es wird eine Meinung kundgetan, ohne dass gemeinsam (und nachvollziehbar) eine Meinung gebildet wurde. Deutschland als Empörungsgesellschaft, ohne Nuancen.Wobei die Sprache noch von ganz woanders beschädigt wird: In der AfD-Blase wird deutsche Grammatik zwar in Reinkultur praktiziert, angereichert aber mit Vokabeln wie „Vogelschiss“, „Kopftuchmädchen“ und „Messermänner“. Die Grenze des öffentlich Sagbaren wird mehr und mehr nach rechts verschoben. Wenn sich auf der einen Seite die AfD als „Volkes Stimme“ gerieren darf und ihre Politiker oft genug als einzige auftreten, die in der vermeintlichen Sprache der Mehrheitsgesellschaft reden, und dabei ungestört Hass produzieren und auf der anderen Seite Sprache chiffriert wird und alles Politische primär mit der eigenen Identität begründet wird, sei es eine ethnische, sexuelle oder eine geschlechtliche – dann nimmt die Demokratie Schaden.Hass und Identitäten sind nicht verhandelbar. Es kann keine Zugeständnisse geben. Demokratie aber lebt vom Aushandeln von Kompromissen.