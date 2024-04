Kolumne Auf TikTok kursiert die Angst vor einem misogynen Trend: Mehrere Frauen wurden in den letzten Wochen auf offener Straße von Männern im Vorbeigehen angegriffen. Das Phänomen ist nicht neu, sondern Alltag für Frauen im Patriarchat

In New York wurden in den letzten Wochen mehrere Frauen auf offener Straße ohne Vorwarnung geschlagen