Diversity-Marketing des neuen Berliner Senats: Danke, ich verzichte

;hmten alten weißen Männer machen gerade einmal 30 Prozent der neuen Landesregierung aus. Mehr Vielfalt, Verzeihung, Diversity, gab es im Senat noch nie.Hier sei die „vermeintliche Rückschrittkoalition deutlich fortschrittlicher als ihre Vorgänger“, freut sich Tagesspiegel-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp in einem Kommentar vom Dienstag vergangener Woche. Ausländer in Machtpositionen, das ist bekanntlich gleichbedeutend mit Fortschritt. Und dass mit Felor Badenberg eine gebürtige Iranerin die Justizverwaltung übernimmt, ist für sie „eine ganz klare Ansage an all jene, die Kai Wegner und der Partei in den vergangenen Wochen ‚rechte Tendenzen‘ vorgeworfen haben.“ Richtig gelesen, rechte Tendenzen in Anführungsstrichen.Es geht immer noch um den Mann, der mit dem Slogan „Dynamisch. Demokratisch. Deutsch“ für sich warb, Straftäter anhand ihrer Vornamen auf die Herkunft kontrollieren wollte und über den CDU-Parteikollege Mario Czaja noch vor zwei Jahren sagte, er sei „dichter an den Positionen von Hans-Georg Maaßen als an denen von Angela Merkel“. Schwamm drüber: Wie rechts können Jemandes Tendenzen sein, der Schwarze und Ossis, Cansels und Felors für sich arbeiten lässt?Absurd, beleidigend, gefährlichSpaß beiseite, die Geister, die jahrelange Diversitypolitik rief, werden allmählich zu einem handfesten Problem. Vielfalt um nichts als der Vielfalt willen ist zwar in erster Linie eine hervorragende low hanging fruit fürWitze auf Kosten linksliberaler Bessermenschen. Gleichzeitig sabotiert diese Art der Polit-Kosmetik legitime und dringende Anliegen. Es hilft dem Antirassismus nicht, wenn Ann-Kathrins im Tagesspiegel auf iranische Senatorinnen zeigen und damit die stramm rechte Haltung des künftigen Bürgermeisters für passé erklären. Diese Denkweise ist nicht nur himmelschreiend dumm, sie ist gefährlich. In all ihrer Absurdität hat sie außerdem etwas enorm Reduktionistisches und darin wiederum Beleidigendes. Als Frau soll ich mich gefälligst von Frauen, als Migrantin von Migranten angemessen vertreten fühlen? Politische Weltanschauungen sind etwas für Leute ohne Diskriminierungsmerkmale?Ich verzichte. Wie treffend eine Regierung mich repräsentiert, ist nicht davon bestimmt, wie viele Frauen, sondern wie viele Linke darin sitzen. Wie sinnvoll ich eine politische Maßnahme finde, mache ich nicht daran fest, wer sie ausführt, sondern wem sie nützt. Im neuen Senat sehe ich nicht sieben Frauen, zwei Migrantinnen und einen Migranten, sondern fünf Konservative und fünf Sozialdemokraten, und bei diesem Anblick wird mir schlecht.Der Autor Mohamed Amjahid schrieb in dieser Zeitung einmal den treffenden Satz, um eine Ausländerbehörde inklusiv zu gestalten, müsse man sie abschaffen. Den Senat soll Berlin ruhig behalten. Aber wer es mit der Bekämpfung von Rassismus und Sexismus ernst meint, hat auf Gesetze und Strukturen, auf ökonomische Ungleichheiten und Ausbeutungsverhältnisse zu blicken. Spaß macht das nicht. Aber das hat ja auch niemand versprochen.