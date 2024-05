Zeitgeschichte Ein Aufstand aus den Streitkräften heraus stürzt Machthaber Marcelo Caetano in Lissabon. In Athen haben die Obristen gleichfalls ausgedient

8. Mai 1974 in Lissabon: Ein Demonstrationszug feiert den Erfolg der Nelkenrevolution (rechts) – etwas später: Am 7. Juli 1974 in Athen jubeln Menschen über den Sieg über die Obristen